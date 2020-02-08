«بن مشعل» لـ «مؤمنة»: لن أترك أحد بشأنه

ماجد محمد(صدى):

نصح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، إدارة عبدالإله مؤمنة التي تولت رئاسة النادي رسميا، السبت، لأربعة أعوام مقبلة، باستيعاب درس الإدارة السابقة.

وأكد الأمير منصور في تصريحاته، على أن الأهلي أمانة لدى الإدارة الجديدة، مطالبهم بأن يوفوا بوعودهم، مشيراً أنه لن يترك أحداً بشأنه، وسوف يتابع بنفسه جميع ما يخص النادي.

وعلق الأمير عما يخص حقوق لاعبي الفريق السابقة، قائلاً: “المستحقات الحالية للاعبي الفريق لدى هيئة الرياضة، أما المستحقات السابقة فيجب سؤال الإدارات السابقة عنها”.