تعليم حائل يؤخر بداية الدراسة إلى التاسعة لمدة أسبوع

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم حائل، أن مدير عام التعليم المكلف وجه بتأخير بداية الدراسة لهذا الأسبوع من الأحد إلى الخميس، إلى الساعة 9 ص، وخروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

ويأتي ذلك نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا بداية من يوم غد حتى الخميس المقبل.