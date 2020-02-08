السفارة لدى هولندا تحذر المواطنين من «كييرا»

أمستردام(صدى):

أكدت سفارة المملكة لدى لاهاي على المواطنين في هولندا، بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا لتوقع مرور العاصفة كييرا يوم غد الأحد، والتي تبلغ سرعتها 120كم في الساعة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة (كييرا) متوقع مرورها على أغلب مناطق هولندا غدًا الأحد، وستبلغ سرعة الرياح 120كم بالساعة.

وأضافت: تنصح السفارة بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة.