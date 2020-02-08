المعيوف يتفوق على النيجيري أحمد موسى بأهدافه !

ماجد محمد(صدى):

في مفارقة طريفة نجد أن الحارس عبدالله المعيوف استطاع أن يتغلب على اللاعب النيجيري أحمد موسى نجم النصر في إحصائياته.

وأحرز “المعيوف” رغم أنه حارس مرمى هدف خلال الموسم الجاري في شباك الرائد؛ إلا أن اللاعب النيجيري الذي يصل راتبه إلى 86 ألف ريال يوميًا لم يحرز أهداف حتى الأن.

وانتقد جمهور النصر أداء اللاعب النيجيري صاحب أغلى صفقة في نادي النصر؛ لعدم تقديمه الأداء المتوقع منه.

واعتبر البعض صفقة “موسى “هدر مالي حيث أنه حتى الأن لم يقدم الأداء الذي كان يتوقعه الكثيرون.