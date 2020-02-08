شاهد.. مسجد الغمامة يجذب الزوار بعد تطويره

نايف السالم(صدى):

يعد مسجد الغمامة الفريد بتصميمه، من أهم المساجد التي خضعت لمشروع تطوير وتأهيل لإعادة فتحه أمام المصليين مؤخرَا .

وبني مسجد الغمامة في القرن الهجري الأول على مساحته 480م2، ويمتلك مئذنة و6 قباب، ويبعد 500 مترا جنوب غرب المسجد النبوي.

ويحرص زوار المدينة المنورة على زيارة “مسجد الغمامة” باعتباره من أبرز المواقع التاريخية في المدينة المنورة, لما له من مكانة خاصة ارتبطت بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وهو الموقع الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة العيد في المدينة المنورة وكان هذا المكان آخر المواضع التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد عام 631م، كما صلى فيه الرسول صلاة الغائب على النجاشي. وحاليا لا تقام فيه الصلاة لقربه من المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على ترميم عدد من المساجد التاريخية القريبة من المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.