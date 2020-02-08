فاطمة بنت هيف بن قرين تحصل على الدكتوراة

الرياض(صدى):

حصلت الباحثة فاطمة بنت هيف بن قرين اليوم الخميس 1441/6/12هـ على درجة الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز مرتفع (مرتبة الشرف الأولى) مع التوصية بالطباعة، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وذلك بعد مناقشة رسالتها التي جاءت بعنوان (‫برنامج تدريبي قائم على منحى TPACK وفاعليته في تنمية مهارات تصميم المواقف التعليمية لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض‬).

وقد تكونت لجنة المناقشة من: الدكتور سالم مزلوة العنزي مقرراً‬، والأستاذ الدكتور عبدالله بن علي إبراهيم عضوا‬ً، والدكتورة لولوة علي الحناكي عضواً.

وتهنيء صحيفة “صدى ” الدكتور علي بن سعيد القحطاني، بمناسبة حصول حرمه الدكتورة فاطمة على درجة الدكتوراة، متمنين لها مزيداً من التفوق والنجاح.