بالفيديو.. حادثة غريبة في كأس السوبر الياباني

وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تسعة ضربات ترجيح ضائعة في نهائي كأس السوبر الياباني بين فيسيل كوبي ويوكوهاما مارينو والذي انتهى بفوز الأول بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 بين الطرفين.

وانتصر فيسيل بنتيجة ثلاث ركلات مقابل ركلتين بعد أن أضاع الفريقيان تسع ركلات ترجيحية فيما بينهما، ما بين تصدي الحارسين أو العارضة، أو خارج إطار المرمى.

في حين أضاع توماس فيرميلين، نجم فيسيل البلجيكي، ركلة ترجيحية، ولكن زميله إنييستا هو من أهدى ناديه الانتصار بعد تسجيله الركلة الحاسمة بنجاح.