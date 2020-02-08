بالفيديو.. سفير الصين بالمملكة: أعراض كورونا  الفتاكة أقل بكثير من فيروسات أخرى

عادل الحربي(صدى):

قال السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، إن التدابير التي اتخذتها الصين أدت لمؤشرات إيجابية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأوضح تشينغ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أنه تبيّن خلال علاج المصابين أن نسبة أعراض الفيروس الفتاكة لا تتجاوز 2 %، وهي نسبة أقل بكثير من فيروسات أخرى.

ولفت تشينغ:” في غضون فترة زمنية بسيطة تم بناء مستشفيَين جديدَين، وتحويل المنشآت العامة لمستشفيات مؤقتة؛ لاستقبال جميع المصابين والمشتبه بهم”.

وتابع أن عدد الحالات الجديدة التي تم تشخصيها في جميع أنحاء البلاد في اتجاه هابط في أيام متتالية عدة، ما عدا مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمةّ.