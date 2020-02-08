آمال عراب: «هناك فرق بين أيادي تصفق لصفقة القرن وأخرى ترميها بالمزبلة»

الجزائر(صدى):

علقت الإعلامية الجزائرية آمال عراب على موقف رئيس مجلس الأمو الكويتي مرزوق الغانم اليوم السبت، بعد أن ألقى بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض، خلال كلمته باجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت “عراب” : “”فرق بين الأيادي التي تصفق لـ(صفقة القرن)، وتلك التي ترميها في مزبلة التاريخ”.

كما لاقى الغانم إشادات واسعة من قبل أخرين ؛ حيث قال الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي، عير “تويتر” : مجدداً تتصدر الكويت الصف العربي في موقفها المبدئي برفض موقف إدارة ترامب. رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي بوثيقة رؤية ترامب للسلام صفقة القرن في سلة المهملات في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم في عمان الأردن، لكن غير كافٍ”.

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