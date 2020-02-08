النصر يواصل استعداداته لمواجهة السد القطري

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام نادي السد القطري علي ملعب الملز في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتضمنت تدريبات النصر جري حول الملعب، تدريبات لياقية، مناورة كروية، جوانب تكتيكية.

ومن المتوقع أن تضم قائمة السد القطري: “سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف عبدالله البلوشي، خوخي بوعلام، ياسر أبوبكر، حسن الهيدوس، فيصل عبد الله، أكرم عفيف، محمد وعد، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، عبد العزيز الأنصاري، جابي، علي أسد، جونج، هاشم علي، نام تاي هي وحسام كمال”.