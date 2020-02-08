بالفيديو.. الفنانة «نوال الزغبي» تصور أغنية جديدة في سوق قابل بجدة

جدة(صدى):

بدأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تصوير كليب أغنيتها الجديدة في “سوق الندى” أحد أسواق مدينة جدة التاريخية.

وأظهرت لقطات من فيديو كليب “الزغبي” بلباس كلاسيكي، ترتدي “قميص جلدي” أسود اللون، وأسفله قميص “كلاسيكي” أزرق اللون، وبنطال “جينز” في شارع “قابل” القديم في جدة.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الأغنية وموعد صدورها، فيما رحب آخرون بالفكرة، وطالبوا مطربين آخرين لاستخدام المنطقة القديمة في جدة لتصوير كليباتهم.