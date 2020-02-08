حقيقة ارتباط ابنة ترامب بشاب سعودي

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة ارتباط ابنة الرئيس الأمريكي ترامب بشاب سعودي.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” مايتداول مؤخرا عبر الواتساب عن إرتباط ابنة الرئيس ترامب بشاب سعودي غير صحيح”.

وأضافت: الصور الحقيقية هي لصديقها الملياردير الأمريكي اللبناني الأصل مايكل بولس.