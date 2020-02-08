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حقيقة ارتباط ابنة ترامب بشاب سعودي

حقيقة ارتباط ابنة ترامب بشاب سعودي
عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة ارتباط ابنة الرئيس الأمريكي ترامب بشاب سعودي.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” مايتداول مؤخرا عبر الواتساب عن إرتباط ابنة الرئيس ترامب بشاب سعودي غير صحيح”.

وأضافت: الصور الحقيقية هي لصديقها الملياردير الأمريكي اللبناني الأصل مايكل بولس.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 40 دقيقة

مايكل بولس

إبن أحد كبار الأثرياء في نيجيريا

تعرف على ابنة الرئيس ترمب في أحد جزر اليونان السياحية،في اجازة استجمام للطرفين.

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