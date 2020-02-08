حقيقة ارتباط ابنة ترامب بشاب سعودي
أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة ارتباط ابنة الرئيس الأمريكي ترامب بشاب سعودي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” مايتداول مؤخرا عبر الواتساب عن إرتباط ابنة الرئيس ترامب بشاب سعودي غير صحيح”.
وأضافت: الصور الحقيقية هي لصديقها الملياردير الأمريكي اللبناني الأصل مايكل بولس.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1452 ] نشر منذ 40 دقيقة
مايكل بولس
إبن أحد كبار الأثرياء في نيجيريا
تعرف على ابنة الرئيس ترمب في أحد جزر اليونان السياحية،في اجازة استجمام للطرفين.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45757 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه يعني نصير أنساب واصهار. كلللوووووش
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45757 ] نشر منذ 22 دقيقة
ما اعتقد احد جاب طاري السعودي بس حب الظهور شين