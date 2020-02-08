تأخير بداية اليوم الدراسي يومي الأحد والاثنين بالجوف بسبب موجة البرد
أعلنت إدارة تعليم الجوف، اليوم السبت، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي في يومي الأحد والإثنين، بسبب موجة البرد.
وقالت الإدارة عبر حسابها على “تويتر: نظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه المدير العام لإدارة #تعليم_الجوف د. سعيد الغامدي بتأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 9ص في جميع المدارس.
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