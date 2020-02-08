تأخير بداية اليوم الدراسي يومي الأحد والاثنين بالجوف بسبب موجة البرد

علي العنزي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الجوف، اليوم السبت، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي في يومي الأحد والإثنين، بسبب موجة البرد.

وقالت الإدارة عبر حسابها على “تويتر: نظراً لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجّه المدير العام لإدارة #تعليم_الجوف د. سعيد الغامدي بتأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 9ص في جميع المدارس.