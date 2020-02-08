جموع من القبائل بالمملكة تطالب بالعفو عن أقدم محكوم بالقصاص (فيديو)

إدريس سيف(صدى):

طالب جموع من القبائل بالمملكة العفو من أهل الدم عن أقدم محكوم بالقصاص في المملكة، وهو هادي الحبابي في حادثة قتل وقعت قبل 30عام بمحافظة ظهران الجنوب.

وأرسل السجين رسالة مؤثرة من داخل السجن يروي فيها تفاصيل تورطه في مقتل أحد أقاربه، أثارت تعاطف الجميع معه.

وقال السجين في رسالته: أعرفكم بنفسي انا اخوكم السجين :- هادي ابن سعود ابن كدمة آل الشريف الحبابي اناشدكم من احد عنابر السجن في محافظة ظهران الجنوب بالوقوف معي في مصيبتي اللتي قدر الله علي بها وهي انه في تاريخ 9/9/1413هـ حدث خلاف بيني وبين احد ابناء عمومتي بل ومن احبهم الى قلبي لكن الشيطان كان ثالثنا وادى ذلك الخلاف الى تبادل العديد من الطعنات حتى سقط ابن عمي وغرامي في نفس الوقت وعند سقوطه لم اتمالك نفسي وذهبت به الى اقرب مستوصف وكان في مركز الفيض التابعة لظهران الجنوب وكنت اعتقد انه باقي حي ولكن القدر كان اسبق”.

وتابع : “اخواني : لو كنت اعلم انه توفي من حينه كان انتحرت ورائه لكن الامل كان يحاسسني انه لا زال حياَ ومن ذلك التاريخ وانا في عنابر سجون منطقة عسير لكن هذه الايام لم يبقى سوا ايام قلايل على تنفيذ حكم القصاص فأنا اناشدكم بالله ان لا تألوا جهداً معي في التوسط لذوي القتيل وطلب العفو منهم فلو كان احدكم يناشدني والله لا افزع معه بكل ما استطيع وهذه هي الوقفه وعسى الله ان لا يحرمكم الاجر اناشد مولاي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين وسمو سيدي وزير الداخليه وسمو سيدي امير منطقة عسير اناشد اصحاب الفضيلة والعلماء”.

واستكمل: ” واناشد شيوخ قبيلة قحطان خاصه ومشايخ القبائل عامه اناشد كل انسان يحب فعل الخير تعلمون يا اخوان ان الوقت لدي محسوب وكل ما اسمع صوت اتوقع انهم يريدون الذهاب بي لساحة القصاص والله ان الايام عندي كالثواني وانا منكم وفيكم تكفون يا قحطان تكفون يا اهل الخير ان حصل عفو فهذا املي الكبير ان اراكم واحد واحد وان اقدم لكم الشكر والتقدير على وقفتكم معي وان حصل غير ذلك فاطلب منكم ان تسامحونني وان تدعون لي وكل من يعرف ابنائي ان لايبخل عليهم بشئ تكفون هذه رسالة استنجاد والله اعلم ان تكون رسالة وداع”.

واختتم رسالته: “وانصحكم ان يتمالك الواحد نفسه وان يستعيذ من الشيطان فوالله ان الدنيا ما تسوى شئ ولا افضل من الحريه والستر وانصحكم ان يتغاضى الواحد منكم وان يتحمل بعض الامور واذا ابتلي ان ياخذ الامور بابسطها فوالله انني كم تمنيت انني المجني عليه بدلاً ان اكون جانياً خمسة عشر عاماً ولم اعلم عن المصير اخواني اعلم ان اغلب اهل الخير ومشايخ القبائل لا يرون هذا الموضوع لكن احملكم امانة ان من شاهد هذا الموضوع ان لا ينساني فوالله انني لن انسى وقوفكم بجانبي فانا قبل ان اكون ابن قبيلتكم وقبل ان اكون احد ابناء هذه القبيلة الشامخه ان اخوكم في الاسلام والوطنيه والله يحفظكم واسمحوا لي في الاطاله وارجو تثبيته واستودعكم الله”.

يذكر أن السجين هادي ابن سعود ابن كدمة آل الشريف الحبابي قصاصه غداً الأحد.