السيسي يعلق على نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،اليوم السبت، على خطورة نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، لافتُا إلى أن لتوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه”.

وأضاف : نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا”، حسب “سكاي نيوز”.

وتابع الرئيس: “لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم توزع عوائد الثروة بشكل عادل”.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب إفريقي.