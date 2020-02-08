بالفيديو.. أنصار الحزب الله ينبشون مقابر الموتى في إدلب
وثق فيديو لحظة أقدام عناصر تابعين لحزب الله الإرهابي في سوريا بنبش مقابر الموتي في إدلب.
وأظهر الفيديو انتهاك عناصر مسلحة لحرمة الموتى؛ من خلال نبش قبورهم بشكل لا إنساني.
وتواصل المليشيات الإرهابية التابعة لحزب الله في سوريا ممارستها الإرهابية ضد أهالي إدلب والمناطق المختلفة بسوريا.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 16 دقيقة
فعلها اجدادهم في العراق عندما نبشوا قبور بني امية
في العهد العباسي..
وسيفعلوها في السعودية ومصر وكل دولة عربية لو تمكن الشيعة الرافضة التابعين لإيران السيطرة على الدول العربية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 8 دقائق
إن ماقامت وتقوم به إيران محور الشر واتباعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
كتبوا على أنفسهم نهاية مأساوية لمستقبل الشيعة الرافضة في الدول العربية.
التاريخ لا يرحم…وكما تدين تدان..
مستقبل الشيعة الرافضة مرتبط بنظام حاكم في إيران إذا تغير . سيتغر كل شيء وسيبدأ الانتقام من حزب الله في لبنان نفسها.
والمليشيات الطائفية العراقية في العراق واليمن وفي كل مكان.
النظام الحاكم في إيران محور الشر. يمثل الحبل السري الذي يغذيهم في فترت الحمل وهم يعيشون في رحمها.