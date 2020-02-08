بالفيديو.. سر اتهام نانسي عجرم بالسرقة 

بيروت(صدى):

تخلى الملحن نبيل خوري عن صمته ليوضح تفاصيل مثيرة بشأن اتهام الفنانة نانسي عجرم بسرقة لحن أغنية “قلبي يا قلبي” الجديدة من مطرب عراقي.

وتحدث خوري عن التقارب بين الألحان، حيث عزف الشاب على الأورغ الكوردات الأربعة المتقاربة وشرح كيف التداخل بينها يساهم في الحصول على ألحان متشابهة في روحية الأغنية وليس في اللحن.

ورصد الأمر من خلال ألحان عدة لعدد من النجوم، وأنهي الامر بأن أغنية نانسي “هي الأجمل طبعا”.

يذكر أن الفنان العراقي روني داود اتهم نانسي بسرقة الأغنية منه، لناحية الكلمات واللحن، ونشر مقطعا مصورا على حسابه في فيسبوك شرح فيه التشابه بين الأغنيتين التي تحملان الاسم نفسه.