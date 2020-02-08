سجن مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية بتهمة «قلب نظام الحكم»

القاهرة(صدى):

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس باتريك جورج، وهو مصري إيطالي ألقي القبض عليه في مطار القاهرة يوم الجمعة.

وتبين من تحريات الأمن ضلوع المتهم في أحداث سبتمبر 2019 ضمن خلية لـ”قلب نظام الحكم”.

ووجهت له النيابة من واقع محضر التحريات التهم الأتية: إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي على النحو المبين بالأوراق

واتهمت أيضا بالتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام

والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادىء والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية، إضافة إلى إدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي

والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف على النحو المبين بالأوراق، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة