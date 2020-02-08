بالفيديو.. ريما فقيه تفصح عن سر رشاقتها بعد إنجاب طفلها الثالث

واشنطن(صدى):

تحدثت ملكة جمال أميركا اللبنانية ريما فقيه عن سبب استعادتها لوزنها المثالي بعد أشهر قليلة على إنجابها طفلتها الثالثة.

وقالت فقيه إن السر الأول في استعادة المرأة لرشاقتها بعد الولادة هي ممارسة التمارين الرياضية على أنواعها، معلقة على المقطع في رسالة تشجيعية قائلة: “الأفعال تعبّر أكثر من الكلمات”.

وبدت فقيه في مقطع فيديو تظهر فيه تلعب مباراة في كرة السلة، بينما وثق مقطع آخر ريما وهي تمارس رياضة الملاكمة مع مدرب مختص.