مكافأة 11 مليون دولار لمن يقدم معلومات للقبض على سعد العولقي وخالد باطرفي

واشنطن(صدى):

أعلنت الحكومة الأمريكية، عن مكافأة مالية تصل إلى 11 مليون دولار، لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على الإرهابيين سعد العولقي وخالد سعيد باطرفي.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، صورة للإرهابي سعد بن عاطف العولقي، قائلا أنه خطر على أهل اليمن السعيد ومكافأة 6 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.

كما نشر صورة للإرهابي خالد سعيد باطرفي العضو البارز في منظمة القـاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن، راصداً مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.