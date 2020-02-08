بالفيديو.. منازل الظهيرة القديمة الآثرية تتحول إلى مستودعات
وثق فيديو تحول المنازل القديمة في الظهيرة إلى مستودعات على الرغم من حفاظها على ملامحها الآثرية القديمة.
وأظهر الفيديو الحالة السيئة التي تحولت إليها تلك المنازل القديمة في الظهيرة شمال بلد الرياض، خاصة منزل “الرويشد” في الغراوية.
وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية بالحفاظ على مثل تلك المنازل والمباني التي تعد بمثابة منازل قديمة وأثرية.
وتتكون الظهيرة من عدة أحياء هي (الحنبلي،الرميلة،سبيكة، السويدي، حوطة خالد،#لغرواية) وكان معظم الحي عبارة عن مزارع ونخيل قطعت فيما بعد.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 6 دقائق
كتبت كثيرا عن خطورة المستودعات في مباني جده القديمة التي تصنف منطقة أثرية.
وكثيرا ما كانت هذه المستودعات سبب لحرائق هذه الدور القديمة.
إذن المشكلة في جميع مناطق المملكة..من أنتم يأمن تركتم هذا العبث بالآثار؟