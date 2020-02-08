«الشلهوب» يُقدم «فنجان قهوة» عملاق لـ«غوميز» بالمران (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

قدم اللاعب محمد الشلهوب نجم الهلال مفاجأة عملاقة للفرنسي غوميز في مران الأزرق اليوم السبت.

وفاجأ “الشلهوب” اللاعب الفرنسي بفنجان قهوة عملاق جدًا ؛ وقام بسكب القهوة فيه ليتناولها “غوميز”.

وعبر “غوميز” عن شكره لـ” الشلهوب” بعد تقديم هذه الهدية التي أثارت إعجابه؛ حيث اشتهر اللاعب الفرنسي بعشقه للقهوة.

وأجرى الهلال عصر اليوم مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة نظيره شهرخودرو الإيراني؛ حيث تركز المران على الجوانب الفنية.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعه، بينما طبق رازفان عددا من الجمل التكتيكية والفنية، فيما تعرض “الشلهوب” لإصابة في العضلة الخلفية خلال المران.