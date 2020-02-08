بالفيديو.. أروي بعد وفاة يمني بكورونا: «بلدنا ما خلت لنا قيمة »

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

شنت الفنانة اليمنية أروى، هجوما حادا على المسؤولين في بلادها؛ بعد وفاة مواطن يمني في الصين؛ بمرض كورونا.

وقالت أروى إن بلادها لم تمد يد العون إلى أي مواطن خارج بلاده، في وقت الأزمات، مضيفة:” بلدنا ما خلت لنا قيمة “.

ونشرت أروي مقطع فيديو للفنانة اليمنية أروى، عبر حسابها في“سناب شات“، تحدثت فيه عن وفاة مواطن يمني في الصين بمرض كورونا.

واستذكرت أروى موقف مشابه لموقف مشابه لها عندما كانت هناك مشاكل في لبنان، وبعثت جميع الدول العربية لنقل مواطنيها من بيروت، وكانت هي موجودة آنذاك هناك، ولم تتلق مساعدة من سلطات بلادها.