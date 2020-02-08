هبوط مروع لطائر بسبب خلل في العجلات بجدة (فيديو)

خاص(صدى):

في مشهد متكرر لمشكلات الطائرات المستأجرة، تعرضت طائرة الخطوط السعودية المستأجرة بالأمس إلى مشكلة في أنظمة الهايدروليك الخاصة بعجلات الهبوط بعد إقلاعها من جدة.

ولجأت الطائرة للعودة والقيام بهبوط إضطراري بعدحرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة إلى الوزن المحدد والذي يسمح بهبوطها بأمان وقد باشرت فرق الإطفاء الحادث بدون تسجيل إصابات.

وعلى الرغم من خلو سجل الخطوط السعودية أخر 3 عقود من الحوادث والوقائع الخطيرة، إلا أن مسلسل الطائرات المستأجرة القديمة ومشكلاتها عرض مستمر.

وشهدت المملكة واقعتين خطيرتين في أقل من أسبوعين بسبب الطائرات المستأجرة.

وارتطم ذيل طائرة من طراز B747 من شركة تركية قبل حوالي أسبوع في مطار الدمام كما تكررت مشاكل أنظمة عجلات الهبوط مع طائرة مستأجرة أخرى من نفس الشركة التركية Onurair في ٢٠١٨م حيث هبطت بدون العجلات الأمامية في مطار جدة.