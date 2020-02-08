بالفيديو.. المغامسي يوضح حقيقة الخلاف بين عبدالله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، اليوم السبت، حقيقة الخلاف بين عبدالله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان.

وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج “الأبواب المتفرقة ” عبدالله بن الزبير والده أحد العشرة المبشرين من الجنة وقتل في يوم الجمل ، وذلك أنه كر راجعاً عن القتال ، فلحقه عمرو بن جرموز وقتله.

وأضاف : ونشأ عبدالله بن الزبير وكان مقرًا بالبيعة لأمير المؤمنين معاوية ولم يخرج عليه ولكن كان يرى أن معاوية قد أخطأ في أن جعل ابنه يزيد والي على المسلمين بعده فقبل البيعة في حياته ولم يبلها بعد وفاته.