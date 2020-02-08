فتاة عائدة من الصين تفضح مطار بيروت :« لم يهتم أحد »

بيروت(صدى):

بعثت فتاة لبنانية رسالة هامة للمسؤولين بوزارة الصحة في بلادها بشأن عودتها من الصين إلى بيروت هرباً من كابوس كورورنا.

وقالت الفتاة إن المرض ممكن أن يكون قد التقطه الشخص، ويبقى مدة دون أن تظهر عوارضه.

وذكرت أنها لا يمكنها أن تجزم إذا ما كانت مصابة بالكورونا أم لا، موضحة أنه لم يسألها أحد في المطار عن حالتها أو عن سبب وضعها كمامة مثلاً.

وشددت الفتاة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في المطار والتشدد في الفحوصات تفادياً لأي عارض، مشيرة إلي أنها عمدت إلى عزل نفسها من باب الإحتياط في منزل يعود لإحدى صديقاتها في برمانا