 بالفيديو.. المغامسي يحسم الجدل بشأن مصير والديّ النبي صلى الله عليه وسلم

علي القحطاني(صدى):

حسم الشيخ صالح المغامسي الجدل بشأن مصير والديّ النبي محمد “صلى الله عليه وسلم”.

وقال المغامسي خلال حواره في برنامج “الأبواب المتفرقة”:” ليس هناك دليل صريح أبدا علي أن والديّ النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” في النار”.

وتطرق المغامسي إلي حديث مسلم “بأن أبي وأباك في النار فهذا وإن صح سندا فهو معارض لظاهر القرآن البين ومحكمات القرآن “، مبينا أن والدة الرسول صلي الله عليه وسلم توفيت وعمره 6سنوات ولم يعرض عليها الإسلام”.

وأوضح المغامسي:” النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي قبر أمه فبكي وأبكي من حوله وأخبر من حوله أنه استئذن ربه بأن يزور قبر والدته فأذن له واستئذنه بأن يغفر لها فلم يأذن له فإن عدم الإذن بالاستغفار لا يعنى أن والدة الرسول أن تكون في النار”.