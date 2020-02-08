بالصور.. وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات

نواف السالم(صدى):

استقبلت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، صباح اليوم السبت، فريق الاهلي في مطار ابوظبي.

وكان في استقبال البعثة السيد عامر الصيعري مدير العلاقات العامة حيث علق الحساب الرسمي للنادى عبر ” تويتر” بعد وصل الأهلي قائلا : نرحب بالاشقاء في بلدهم وبين اخوانهم … مرحبا بابناء سلمان الحزام .

ويفتتح ملعب آل نهيان أبوابه ، لاستضافة أولى مباريات الأهلي ، في النسخة المرتقبة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، الذي يحل ضيفا على الوحدة الإماراتي ، وسط غياب مهاجمه الأول ، عمر السومة.