بالصور.. وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات
استقبلت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، صباح اليوم السبت، فريق الاهلي في مطار ابوظبي.
وكان في استقبال البعثة السيد عامر الصيعري مدير العلاقات العامة حيث علق الحساب الرسمي للنادى عبر ” تويتر” بعد وصل الأهلي قائلا : نرحب بالاشقاء في بلدهم وبين اخوانهم … مرحبا بابناء سلمان الحزام .
ويفتتح ملعب آل نهيان أبوابه ، لاستضافة أولى مباريات الأهلي ، في النسخة المرتقبة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، الذي يحل ضيفا على الوحدة الإماراتي ، وسط غياب مهاجمه الأول ، عمر السومة.
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