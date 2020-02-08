أمانة الرياض: رفع 77,950 مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلدية المعذر

سعيد العجل(صدى):

في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، رفعت أمانة منطقة الرياض ٧٧,٩٥٠ مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلدية المعذر خلال الأيام الـ٧ الماضية، التزامًا منها بتوفير الراحة والسلامة للسكان، وتماشيًا مع مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة.

وتضمنت الأعمال الميدانية إزالة ٣,٦١٠ صبات خرسانية غير نظامية، ومعالجة ٥,٠٨٧ مترًا مربعًا من الحفر والهبوطات الإسفلتية على الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة ٧٧ لوحة إرشادية.

كما شمل تحسين المشهد الحضري في نطاق بلدية المعذر، أعمال دهن للطرقات بمساحة ٨,٧٠٠ متر طولي، ودهن لممرات المشاة بمساحة ٦١٨ مترًا مربعًا، وتجميل للأرصفة وصيانتها بمساحة ١٢,١١٢ مترًا طوليًا، ومعالجات بلاط بمساحة ١٨٧ مترًا مربعًا.

وثمنت أمانة الرياض تعاون السكان المستمر في تحسين المشهد الحضري، والتزامهم بالأنظمة والضوابط المعنية بالمحافظة على نظافة المنطقة وجمالها، مؤكدة مواصلتها للأعمال اليومية الهادفة إلى إزالة جميع مظاهر التلوث البصري.