سلطنة عمان تستدعي سفيرها في الدوحة وتدعو قطر لوقف إرهابها
أصدر هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم السبت، توجيه باستدعاء السفير في الدوحة.
ودعت سلطنة عمان، قطر إلى الكف عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار والأمن، ودعمها للإرهاب.
وتأتي الخطوة تعكس التضامن مع المملكة التي قطعت العلاقات من قطر منتصف عام 2017 ، إضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر.
الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يقويك بيض الله وجهك
احسنت احسن الله لك وبك
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1317 ] نشر منذ 22 دقيقة
حلو
الواقع[ عدد التعليقات: 7572 ] نشر منذ 16 دقيقة
تحية طيبة لأهلنا واخواننا في سلطنة عمان هذا الحق قطر شذت عن العرب والخليج وارتمت في حضن الأعداء ونعلم ان عمان بذلت جهود جباره في البيت الخليجي ولكن قطر تامرت ولم تحترم هذه الجهود نهائيا