سلطنة عمان تستدعي سفيرها في الدوحة وتدعو قطر لوقف إرهابها

مسقط(صدى):

أصدر هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم السبت، توجيه باستدعاء السفير في الدوحة.

ودعت سلطنة عمان، قطر إلى الكف عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار والأمن، ودعمها للإرهاب.

وتأتي الخطوة تعكس التضامن مع المملكة التي قطعت العلاقات من قطر منتصف عام 2017 ، إضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر.