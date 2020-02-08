شاهد..جيل جديد كليا لطراز i20 من هيونداي موتورز

سول(صدى):

أزاحت هيونداي موتورز الستار عن التصميم المطور والجديد كلياً لسيارتها i20 التي تعد الأولى من نوعها في أوروبا .

و تجسد اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي “Sensuous Sportiness” وتركز على الإحساس والأبعاد الرياضية للجيل الجديد؛ حيث تتميز سيارات “Sensuous Sportiness” أو ” الإحساس الرياضي” بالتناغم بين أربعة عناصر أساسية: الأبعاد النسبية، والهيكلية، وأسلوب التصميم، والتقنية لخلق مظهر جذاب وإضفاء المزيد من الجمالية والانسيابية على سيارات هيونداي.

وامتلكت سيارة i20، التي كشفت عنها هيونداي تصميم لمظهر رياضي وديناميكي، مع العديد من التفاصيل الدقيقة مثل الشبك الأمامي متتالي الانحدار على الجانبين والذي يعطي مزيجا من التناغم والانسيابية على جسد السيارة الواسع والمنخفض، كما جاء نمط الإضاءة في i20 ليبرز الجانب المثير من شخصية السيارة الرياضية التي يوحي شكلها بالنشاط والديناميكية خاصة مع التقاء الإضاءة الأفقية في الجانب الخلفي للسيارة مع الزجاج.

وتمثل الشفرات الأفقية التي تغطي لوحة القيادة الداخلية داخل الجيل الجديد من سيارة i20 أيقونة رائعة التصميم. وتؤكد المعالجة الدقيقة للتفاصيل في التصميم والمساحة الواسعة لشكل المقصورة الأمامية تميزها مع فتحات التهوية التي تم تركيبها بطريقة مذهلة. ولتعزيز الأناقة والجمال في داخل السيارة، تم دمج شاشة رقمية بانوراميه مع اللوحة الرئيسية للتحكم لتتيح الوصول إلى أدوات التحكّم والإعدادات الأخرى لتوفر شاشة ذات تصميم انسيابي رائع تعمل بتقنية اللمس بحجم 10.25 بوصة.

يذكر أنه سيتم الكشف عن الجيل الجديد من طراز i20 في معرض جنيف للسيارات في مارس 2020. كما ستتاح المزيد من التفاصيل حول تصميم وميكانيكية السيارة قريباً.