أكبر معمر في العلا يكشف حكايات وأسرار عن المدينة على مدار قرن

الرياض(صدى):

روى على البلوي الشهير بـ«أبو بشير»، أحد أكبر المعمرين في العلا، تفاصيل وحكايات تعود لأكثر من 100 عام.

قال البلوي إنه يبلغ من العمر 101 عاما، لافتا:”عشت حياة بدوية، فمنذ طفولتي كنت راعيا للأغنام، واعتدت الصيد البري وخاصة “صيد الذئاب”.

وأوضح أبو بشير: “توفي والدي تاركا 5 أولاد وبنت، وكنت ثاني أكبر إخوتي، فكان لا بد لي من البحث عن مصدر رزق، ومن هنا بدأت رحلة عملي في الأردن وفلسطين”.

وتابع البلوي، قائلا: “كان الرزق هنا قليلا وكنا نعاني الفقر، لذا ذهبت إلى الأردن حيث كنت عاملا في مصنع لاستخراج الملح من البحر الميت، ومقابل عملي كنت أحصل على القمح الذي يتم تحميله على 3 من الإبل في رحلة العودة”.