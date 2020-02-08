 5 نصائح لاختيار فرشاة الشعر المناسبة

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء لاستخدام الفرشاة والمشط لتنظيف الشعر وفك التشابك وتنعيم الخصل.

ونستعرض بعض الأمور التي ستساعدك على اختيار نوع المشط المناسب لشعرك، ومنها أولا.. استخدام الفرشاة الخشبية التقليدية يساعد على إزالة التشابك من الشعر الجاف، ويزيل الأوساخ والجلد الميت الذي يتم تكوينه خلال اليوم.

ثانيا.. استخدام فرشاة المجذاف للشعر الكثيف والطويل الرطب؛ لأنها تقوم بفصل التشابك خلال تمشيطك للشعر من الجذور إلى الأطراف.

ثالثا.. استخدام فرشاة شعر مستديرة للشعر المدرج والذي يتكون من طبقات؛ لأنها تعطيه الكثافة والتموج، كما يمكنك استخدامها أيضا لتمويج الشعر بشكل يدوي باستخدام مجفف الشعر.

رابعا.. استخدام المشط واسع الأسنان: يساعد على إزالة التشابك من الشعر المبلل، ويعد أكثر فعالية للشعر المجعد والخشن.

خامسا.. استخدام مشط ذو أسنان رفيعة في تسريحات الشعر وتقسيمه، مثلا يستخدم عند تقسيم الشعر لعمل الضفائر.