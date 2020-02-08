واتساب يتيح الوضع الداكن لمستخدمي الآيفون

وكالات(صدى):

فاجأ تطبيق واتساب مستخدميه أجهزة آيفون وآيباد بإضافة ميزة الوضع الداكن في الإصدارات التجريبية المخصصة لنظام أندرويد، حيث كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل وصول الميزة لمستخدمي iOS أيضًا.

ووجد المستخدمون المشاركون في البرنامج التجريبي لخدمة TestFlight الميزة في الملاحظات المرفقة مع أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام آي أو إس (النسخة 2.20.30.13).

وأطلق على الوضع الداكن في واتساب اسم Dark في واجهة الاختيار، حيث يضيف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة.

وظهرت الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات الآن بلون غامق، لكن فيما يتعلق بواجهة المحادثة، فإن فقاعات الدردشة تصبح مظلمة فقط، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.