بالفيديو.. مذيع شهير يحرج زوجة رونالدو عقب زحفه وراءها على المسرح 

روما(صدى):

داعب المذيع الإيطالي الشهير، كارو أماديوس، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو، الإسبانية جورجينا رودريغيز، وذلك خلال تقديمهما حفل “سان ريمو” الموسيقي في إيطاليا.

وارتدي أماديوس في الحفل ، سترة سوداء ويبرز من تحتها قميص نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو.

ووجه المذيع الإيطالي سؤالا لجورجينا عن رأيها في قميص صديقها “اليوفينتيني” (نادي يوفنتوس)، فأجابت: “إنه أجمل قميص في العالم”.

وقام أماديوس بخلع سترته، ليتضح أن الجزء الخلفي لقميصه، يعود لغريم يوفنتوس، نادي إنتر ميلان، ويحمل الرقم 9، مما أحرج جورجينا التب رفضت الوقوف بجانب المذيع الإيطالي، حيث زحف وراءها، قبل أن تلتقط سترته من الأرض وتعيدها إليه لكي يرتديها.