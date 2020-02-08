مأساة عروس داعش بعد فقدان أبنائها الثلاثة

دمشق(صدى):

خسرت عروس داعشية آخر معاركها بعد فقدانها 3 من أطفالها في سوريا، حيث لاحقتها الهزائم بعد التحاقها قبل 5 سنوات بداعش في سوريا

وتفصيلا، تقدمت العروس الداعشية بشكوى ضد الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها في أعقاب الالتحاق بالتنظيم في سوريا.

وكانت لجنة الإجراءات الخاصة المكلفة النظر في شكاوى الاستئناف المتعلقة بالهجرة رأت أن قرار الحكومة لا يجعل الشابة ذات الـ20 عاماً بلا جنسية، إذ إنها تنحدر من بنجلادش.

يذكر أن الشابة البريطانية هربت من مدرسة بيثنال غرين في لندن مع زميلتين من أجل السفر إلى “دولة الخلافة” المزعومة في حينها.