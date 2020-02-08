الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من إسقاط طائرة مسيرة “درون” حوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة تبين أنها صناعة إيرانية.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي “إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة”.

وأضاف “رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني للتعامل معها وإسقاطها”، مشيرا إلى أنه “بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية”.

ويذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، قد أفاد أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.