بالفيديو.. ملثمون مسلحون يهجمون على مطعم لعائلة مسلمة باستراليا

كانبرا(صدى):

أظهر مقطع فيديو اقتحام ملثمون مسلحون لمطعم يعود لعائلة مصرية مسلمة في أستراليا، يدعى مطعم ”فلفلة“ ويقع في منطقة ”تورينسفيل“ في مدينة ”أديليد“ الأسترالية، باستخدام قضبان معدنية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 10 مساءً أمس الجمعة، وسجلت كاميرات المراقبة المهاجمين الملثمين وهم يحطمون الثلاجات والنوافذ حيث كانوا يسرقون المتجر قبل أن يحطموا كل شيء ويتركوه خالي الوفاض.

وخرجت أسرة مالك المطعم المسلمة للدفاع عن مطعمها ولكن المهاجمين هربوا بسرعة، ووصلت الشرطة إلى المطعم بعد وقت قصير من الهجوم ولكن الجناة كانوا قد لاذوا بالفرار.

وفتحت الشرطة تحقيق في الحادث الذي يعتقدون أنه كان هجوما مستهدفا، ولا يزال البحث جاريا عن الجناة، وتم إغلاق المطعم حتى إشعار آخر.