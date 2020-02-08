بالفيديو.. المغامسي يوضح أسباب انتشار مرض «كورونا» شرعيًا

عادل الحربي(صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي، على انتشار مرض “كورونا”، متحدثاً عن الابتلاء واسبابه شرعياً وما الذي يجب فعله في حال انتشار مرض ما.

وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج ” الأبواب المتفرقة ” : كلما شعر الناس بالقدرة اراهم الله ضعفهم، سواء مسلمين أو كفار، ومتقدمين أو متأخرين، فالله له حكمة، فكلما وصل الناس للتقدم في الطب أوجد الله المرض، لأن لابد من موت الخلق.

وأضاف :والله عز وجل كتب أن الخلق لابد أن يفنوا وليس هو أول مرض ينتشر فقد ظهر أمراض عديدة في زمن الصحابة ومات عدد كبير من الخلق.

وتابع : لابد من التوكل على الله، والاخذ بالأسباب بما تقوم به منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات، ويجب اشتراك العالم للوقوف ضد هذا المرض وهذه أخوة إنسانية وهذا محبب شرعًا.