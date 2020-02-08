حماية العملاء في مطارات المملكة تُطبق في حالتين

علي القحطاني(صدى):

فقدت راكبة حقيبتها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أيام، لتقوم بتقديم شكوى للهيئة العامة للطيران المدني لمساعدتها في استرجاع حقيبتها.

وأوضحت الراكبة أنها هبطت في المطار على متن رحلة تابعة لشركة طيران الخليج، فيما ردّت عليها خدمة عملاء هيئة الطيران المدني قائلة: «مسار الرحلة خارج نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء يمكنك التواصل مع الجهة ذات الاختصاص في بلد الناقل الجوي».

وأكدت خدمة العملاء، أن ما ذكرته لا يتعارض مع المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لحماية العملاء الصادرة عن الهيئة، إذ تنص المادة على: « نطاق التطبيق: مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها، تطبق أحكام اللائحة على : الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنيًا أو أجنبيًا، الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة».