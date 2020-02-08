ظهور «قمر الثلج» حدث فلكي مثير غدا الأحد

عادل الحربي(صدى):

تشهد سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خلال الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد، ظهور قمر الثلج العملاق، وهو عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.

وأطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم “القمر العملاق”، ما يعني أنه سيكون واحداً من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيراً بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه، ومع ذلك، يختلف الخبراء حول شروط “القمر العملاق”.

وقال الخبراء : هذا وسيكون القمر في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية (ET)، وفقاً لـوكالة “ناسا”.

في حين أضاف عالم الفلك ريتشارد نول أن أول “قمر عملاق” لعام 2020 سيظهر في 9 مارس، ويعرف بدر شهر فبراير باسم “قمر الثلج”، لأن هذا الشهر غالبا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء.