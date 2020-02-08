بالفيديو.. هند القحطاني تعطي نصائح للأمهات في فن تربية الأطفال

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

قدمت هند القحطاني مجموعة من النصائح والتوجيهات المتعلقة بتربية الأبناء.

وأوضحت في مقطع فيديو: ”الأمهات رائعات ولا أحد يزايد على حب الأم لولادها، كل الأمهات كويسات يحبون ولادهن والله يقوينا ويعينا على تربية أبنائنا خير تربية يا رب“.

ولفتت القحطاني: ”أهم شيء في التربية أنه يكون حب لا مشروط، للأطفال“، مبينة:”بالنسبة لي أنا أحس إني أختلف عن غيري في إنه أنا عيالي أعطيهم وأقدملهم كل شي يبغونه مقابل أنه مو زي بعض الآباء أبغى مقابل في المستقبل جزاء وشكورا لا“.

وأوضحت القحطاني: ”أنا أعطيهم احتياجاتهم لأنه هذا واجب عليا، إذا صار إذا حصل إن شاء الله بعد عمر طويل بروا فيني وأحسنوا إلي هذا اللي نبغاه، وإذا اختاروا حياة مختلفة وابتعدوا هذا شيء راجعلهم“.