بالفيديو.. شاعر يهاجم المريخي: يتعاون مع ماجد المهندس في أغنية جديدة

أميرة خالد(صدى):

هاجم الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، الشاعر خالد المريخي بعد حديثه عن اعتزاله كتابة الشعر الغنائي؛ ليؤكد عن وجود أعمال جديدة يكتبها المريخي للفنان ماجد المهندس.

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في مقطع فيديو: ” فيه شاعر غنائي ترك الشعر من حوالي سنة فنزل تغريدة وقال إنه ما عاينت خير إلا يوم اعتزلت الشعر الغنائي بالمصادفة كان فيه أغنية جديدة نازلة من ثلاثة أيام من كلماته فيما يشتم ويقول كلام منافي للكلام والفكرة التي يروج لها ويطلع على حقيقته شتام هجاء صغير جدًا جدًا ” .

وكان خالد المريخي، قد أعلن إنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى بعد قرار اعتزاله الشعر الغنائي؛ مؤكدًا أنه أجمل قرار اتخذه بحياته؛ حيث قال: ” اللي ما يدري عن الخبر ، في رمضان الماضي في العشر الأواخر قررت اعتزال الأغنية نهائيا ، فيه ناس لما تتخذ قرار تقول بعد فترة ، استعجلت وأنا أقول الحمد لله والله أنا صادق في كلمة.. رزقي ورزق عيالي عند الله سبحانه وتعالي ” .