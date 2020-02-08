بالفيديو.. التصرف الصحيح إذا سخن محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

صممت أغلب المحركات الموجودة في السيارات للعمل في درجات حرارة معينة يجب ألَّا تتجاوزها، وتتراوح بين 90 و 105، وعادةً ترتفع عن هذا المعدل بسبب النقص في سائل التبريد في السيارة.

ويظهر درجة حرارة المحرك على لوحة التنبيهات، ولذلك يجب تخفيف السرعة مباشرة وتهدئة السيارة كي يساعد في تهوية المحرك.

ويغفل الكثير من قائدي السيارات الطريقة الصحيحة في حال سخونة محرك السيارة، ولذا نستعرض هذه النصائح التي يجب اتباعها ومنها تشغيل الدفاية أو السخان وإطفاء التكييف تشغيل إشارة التنبيه وإطفاء المحرك فورا كي لا يتعرض للتلف خاصة في حالة عدم وجود ماء في الرادياتير.