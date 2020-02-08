لغز عزوف اليابانيين عن الإيمان بأي دين 

وكالات(صدى):

بات عدم إيمان اليابانيين بأي دين لغز يحير الجميع الذين يفكرون ذوال الوقت لفكه، حيث رسمت صورة لليابانيين بأنهم ”لا يؤمنون بدين معين“ أو ”دين طبيعي“.

ويعتبر اليابانيون ”الأديان“ شيء غير مألوف بالنسبة لهم إلا أنهم يتآلفون مع ”أشباه الأديان“، فهم يهتمون جداً بآداب السلوك وينحنون بأدب وإجلال إلى أي شخص وهو من تأثير الكونفوشية.

واستخدم اليابانيون الأسلوب المؤدب عند التحدث مع الآخرين فالتلاميذ والطلاب في جميع المراحل الدراسية يتكلمون بالأسلوب المؤدب وصيغة الاحترام مع كل من يكبرهم في السن.

وتضمنت سمات الكونفوشية إعطاء ”الأولوية للكبير“ واحترام الموتى أيضاً من سمات الكونفوشية، كما تعد الكونفوشية ديناً أم لا يتوقف على كيفية تعريف الدين مثل رؤية جوانب دينية في الكونفوشية مثل تقديس ”السماء“ و ”الحياة“ واحترام وتمجيد الأسلاف والأجداد.