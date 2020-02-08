بالفيديو.. مرزوق الغانم: ما يسمى بـ ⁧‫«صفقة القرن» مكانها المناسب «مزبلة التاريخ»

خالد الظفيري(صدى):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، اليوم السبت، أن ما يسمى بصفقة القرن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولدت ميتة ولن تنفع محاولات تسويقها؛ لافتًا إلى أن مكانها الصحيح هو مزبلة التاريخ.

وقال ” الغانم ” أن من يريد أن يسوق لتسوية سلمية عليه أن يعمل حثيثا من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض سعيا الى سلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني و عاصمتها القدس.

وأظهر مقطع فيديو، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وهو يرمي بوثائق الصفقة في سلة المهملات، وسط تصفيق الحضور؛ فيما قال: ” صفقة القرن لن تبرم والعربي الذي تراهنون على خذلانه ولا مبالاته، هو كائن مسكون بالرفض ومغمور بالغضب و المسلمون عاطفة جارفة ووجدان لا يموت و الأحرار في كل العالم لا يرضون بالحيف، هذه هي المعادلة، وهذا هو المشهد الحقيقي للعالم وعليكم الإقرار به ” .