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    فبراير

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  3. حفروا لتركيب أنبوب غاز فوجدوا مقبرة عمرها 1800 عام

حفروا لتركيب أنبوب غاز فوجدوا مقبرة عمرها 1800 عام




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