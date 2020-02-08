بالفيديو والصور.. انفجار أسطوانة غاز في منزل بالرياض

علي القحطاني(صدى):

شهد حي قرطبة بمنطقة الرياض، انفجار أسطوانة غاز في منزلٍ تقطنه ثلاث أسر نتج عنه دمارٍ شديد وإصابة رجلاً وطفلة؛ فيما وقعت الحادثة في أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور، سقوط الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة؛ فيما تأثرت المنازل المجاورة بانفجار الغاز وسُمع دويه في مربعات الحي القريبة من المنزل.

وشهد المنزل أضراراً متفرقة طالت جميع أجزائه؛ بينما باشرت الجهات المعنية الحادثة، حيث كشف التقرير الأولي للدفاع المدني، عن وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة والانفجار الضخم.