بالفيديو.. نادين نجيم ترقص وتعانق قصي خولي عقب طلاقها

بيروت(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي ترقص وتعانق قصي خولي، على تتر أغنية مسلسهما رمضان الماضي ” خمسة ونص ” وسط مجموعة من أصدقائها الذين فاجأوها بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الأول بعد طلاقها من زواجها الذي استمر 8 أعوام.

وكانت الممثلة وملكة جمال لبنان سابقاً قد أعلنت طلاقها في سبتمبر؛ قائلة: ” القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا “.