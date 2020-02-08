النصر الإماراتي يوضح حقيقة التعاقد مع البرازيلي بيتروس

نواف السالم(صدى):

كشف عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر الإماراتية لكرة القدم، اليوم السبت، عن حقيقة تعاقد الفريق مع البرازيلي بيتروس لاعب النصر.

وأوضح ” أبو الشوارب ” أن الخبر الذي تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول تعاقد النصر مع بيتروس غير صحيح وأن ملف اللاعبين الأجانب في الفريق مؤجل إلى نهاية الموسم الجاري.

وكان بيتروس، قد انضم لصفوف نادي النصر قادماً من ساو باولو البرازيلي في فترة الميركاتو الصيفي 2018 ويمتد عقده حتى 30 يونيو 2020.